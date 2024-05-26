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İlhan Palut, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonu için Teknik Direktör İlhan Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İlhan Palut, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı mask
İlhan Palut, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
İlhan Palut, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonu için Teknik Direktör İlhan Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İlhan Palut, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de 38 haftada 50 puan toplayarak rahat bir sezon geçiren Çaykur Rizespor, Palut ile yola devam etme kararı aldı. Çaykur Rizespor’un resmi hesabından yapılan açıklamada,

"Çaykur Rizespor’umuz teknik direktör İlhan Palut ile 2024-2025 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz"

ifadelerine yer verildi.

İlhan Palut, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 22:19 - Spor

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