O listede Türkiye’den 5 salata yer aldı

TasteAtlas dünyanın en iyi 50 salatası ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre dünyanın en iyi 50 salatası listesindeki 5 salata Türkiye’ye ait. İşte o salatalar ve tarifleri…

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte giyim tarzımızda olduğu gibi beslenme alışkanlıklarımızda da çeşitli farklılıklara gidiyoruz. Artık yağlı yemekler yerinde daha hafif yemekler tercih ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çoğu yemeğin yanında yer alan sağlıklı ve ferahlatıcı salatalara da ilgi artıyor.

Kısır

Dünyanın en iyi 50 salatası listesine giren Türk salatalarının başında kısır yer alıyor. Çoğu kişi tarafından sevilerek tüketilen kısır, bir salata çeşidi olmaktan ziyade bir yemek olarak tercih ediliyor.

Malzemeler: 1 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 limonun suyu, yarım demet taze maydanoz, yarım demet taze nane, 3-4 adet yeşil soğan, 1 orta boy domates, 1 orta boy salatalık, tuz, karabiber ve pul biber.

Hazırlanışı: İnce bulguru derin bir kaseye alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Kaseyi streç film veya bir kapakla kapatıp bulgurun suyunu çekmesini bekleyin (yaklaşık 15-20 dakika). Bulgur suyunu çektikten sonra içine domates salçası, biber salçası, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın. İnce kıyılmış maydanoz, nane, yeşil soğan, domates ve salatalığı bulgur karışımına ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyip hepsini bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın.

Piyaz

Ana malzemesi kuru fasulye olan ve birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen piyaz, dünyanın en iyi 50 salatası arasında yer almaya hak kazandı.

Malzemeler: 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 2 adet orta boy soğan, 2-3 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi veya limon suyu, 1 çay kaşığı toz şeker, tuz, karabiber, kırmız pul biber, 2-3 adet yeşil biber ve zeytin.

Hazırlanışı: Bir tencerede kuru fasulyeleri yumuşayana kadar haşlayın. Daha hızlı olması için konserve de kullanabilirsiniz. Haşlanmış fasulyeleri süzün ve soğuması için bir kenara alın. İnce dilimlenmiş soğanları tuz ekleyerek ovun ve bir süre bekletin. Daha sonra tuzlu suyu sıkarak acısını alın. Bir karıştırma kabına haşlanmış fasulyeleri, ince kıyılmış maydanozu, ince doğranmış sarımsakları ve isteğe bağlı olarak ince dilimlenmiş yeşil biberleri ekleyin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi veya limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz şekeri karıştırarak sosu hazırlayın. Hazırladığınız sosu fasulyeli karışımın üzerine dökün ve iyice karıştırın. Piyazı servis tabağına alın ve üzerini zeytin dilimleriyle süsleyin. İsteğe bağlı olarak kırmızı pul biber serpebilirsiniz.

Patlıcan salatası

Türk mutfağının sevilen ve popüler mezelerinden biri olan patlıcan salatası genellikle közlenmiş patlıcanın ezilmesiyle hazırlanıyor.

Malzemeler: 2 adet orta boy patlıcan, 1 adet büyük boy domates, 1 adet orta boy kırmızı soğan, 2-3 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 limonun suyu, tuz ve karabiber.

Hazırlanışı: Patlıcanların kabuklarını alacalı bir şekilde soyun ve uzunlamasına dilimleyin. Dilimlediğiniz patlıcanları bir fırın tepsisine dizin ve her iki tarafını da hafifçe yağlayın. Fırını 200 dereceye ayarlayın ve patlıcanları yaklaşık 20-25 dakika, altın rengini alıp yumuşayana kadar pişirin. Pişen patlıcanları fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Soğuyan patlıcanları bir bıçakla küçük küçük doğrayın ve bir kaseye alın. İnce doğranmış domates, kırmızı soğan, ezilmiş sarımsak ve ince kıyılmış maydanozu patlıcanların üzerine ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyunu ekleyerek tuz ve karabiberle tatlandırın. Tüm malzemeleri nazikçe karıştırın, böylece patlıcanlar ezilmeden diğer malzemelerle birleşsin. Patlıcan salatasını servis tabağına alın ve üzerini biraz daha maydanozla süsleyebilirsiniz.

Zeytin piyazı

Zeytin piyazı, Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen bir salata çeşididir. Genellikle Akdeniz bölgesine özgü olan bu salata, özellikle yaz aylarında tercih ediliyor.

Malzemeler: 2 su bardağı haşlanmış nohut,1 su bardağı siyah zeytin, 1 büyük boy kuru soğan, yarım demet taze maydanoz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, yarım limonun suyu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz.

Hazırlanışı: Haşlanmış nohutları süzün ve soğuması için bir kenara alın. Bir karıştırma kabında zeytin dilimleri, ince dilimlenmiş soğanlar ve kıyılmış maydanozu bir araya getirin. Üzerine haşlanmış nohutları ekleyin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, toz kırmızı biber ve tuzu karıştırarak sos hazırlayın. Hazırladığınız sosu zeytinli nohutların üzerine dökün. Tüm malzemeleri nazikçe karıştırın, böylece sos tüm salatayı kaplasın. Zeytin piyazınızdaki tatları dengelemek için tuz ve limon suyu ekleyebilirsiniz.

Semizotu salatası

Semizotu bitkisinden yapılan semizotu salatası özellikle yaz aylarında birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen salatalar arasında yer alıyor.

Malzemeler: 1 demet semizotu, 2 orta boy domates, 1 salatalık, yarım kırmızı soğan, 1 limonun suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, isteğe bağlı olarak çekilmiş ceviz veya susam.

Hazırlanışı: Semizotunu yıkayıp temizleyin, iri parçalara kesin ve bir kaseye alın. Domatesleri ve salatalığı küp şeklinde doğrayın ve semizotuyla karıştırın. Soğanı ince dilimler halinde doğrayın veya isteğe bağlı olarak rendeleyin, salata malzemelerine ekleyin. Bir kapta limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak üzerine çekilmiş ceviz veya susam serpiştirerek servis yapabilirsiniz.