Mauro Icardi gol kralı oldu

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Konyaspor karşısında attığı gollerle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Icardi, mücadelede 2 gol kaydetti.

Maçın 29. dakikasında Derrick Köhn’ün ceza sahası dışından yaptığı ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Icardi, skoru 1-0 yaptı. 51. dakikada ise Lucas Torreira’nın sağ kanattan yaptığı ortada topuğuyla vuruş yapan Arjantinli futbolcu, skoru 2-0'a getirdi.

31 yaşındaki Icardi, bu performansıyla Süper Lig’deki gol sayısını 25’e yükselterek sezonu gol kralı olarak tamamladı. Maça 11’de başlayan Icardi, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı