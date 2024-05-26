Galatasaray rekor puanla şampiyon

Trendyol Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray topladığı 102 puanla ligde puan rekoru kırarak sezonu tamamladı.
Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.
3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.