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Galatasaray rekor puanla şampiyon

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Trendyol Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray topladığı 102 puanla ligde puan rekoru kırarak sezonu tamamladı.

Galatasaray rekor puanla şampiyon mask
Galatasaray rekor puanla şampiyon
Galatasaray rekor puanla şampiyon
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Trendyol Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray topladığı 102 puanla ligde puan rekoru kırarak sezonu tamamladı.

Galatasaray rekor puanla şampiyon

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Galatasaray rekor puanla şampiyon

Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.

Galatasaray rekor puanla şampiyon

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

Galatasaray rekor puanla şampiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 21:36 - Spor

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