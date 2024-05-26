Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri İstanbul’un 3 ilçesinin nüfusu Malatya ile aynı

Türkiye İstatistik Kurumu verileri ülkenin en kalabalık ilçelerini ortaya koydu. Bu verilere göre metropol şehir İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Şehir o kadar kalabalık ki, 2 ilçenin nüfusu Malatya’nın genel nüfusundan kat kat fazla ve 3’ünün nüfusu ise Malatya ile neredeyse aynı. İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri ve Malatya’nın durumu…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20301445/iste-turkiyenin-en-kalabalik-ilceleri-istanbulun-3-ilcesinin-nufusu-malatya-ile-ayni



Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı

Malatya’da İstasyon kavşağında ekip otosunun karışığı 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile 1 çocuk yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20301348/malatyada-otomobil-ekip-aracina-carpti-2si-polis-3-kisi-yaralandi



Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı

Malatya, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hindistan’ı andıran sokak görüntülerinden bir türlü kurtulamadı. Çevreyolu istikametindeki görüntüler ise bu durumun boyutunu tekrar gözler önüne serdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20300033/hindistani-andiran-kaldirimlar-malatya-bu-goruntulerden-kurtulamadi



Lüks araçlar, 4 bin 460 adet kart, çok miktarda para Malatya yine operasyonun merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Malatya’nın da olduğu 13 ilde jandarma tarafından yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen “Sibergöz-41” operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20299672/luks-araclar-4-bin-460-adet-kart-cok-miktarda-para-malatya-yine-operasyonun-merkezi



Hangi ilde kaç motorlu taşıt var? İşte 81 ilin verileri Malatya’nın sıralaması şaşırtmadı

Nüfusun artması, ekonomik şartların değişmesi, ihtiyaçların farklılaşması gibi birçok etkene bağlı olarak artan motorlu taşıtlar neredeyse ülkenin tüm noktalarında trafiği katlanılamaz hale getirdi. Bu durumun çevreye verdiği zarar ise tasvir edilemez durumda. Peki, hangi ilde kaç tane motorlu taşıt var? Malatya özelinde nasıl bir durum söz konusu? İşte 81 ilin verileri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20296234/hangi-ilde-kac-motorlu-tasit-var-iste-81-ilin-verileri-malatyanin-siralamasi-sasirtmadi



Konteyner şehrin süslü sokakları Malatya’nın pratik esnafları bakın nasıl bir yöntem buldu

Malatya’da Geçici Ticaret Merkezi’nde yapılan Şemsiye Sokak’tan sonra şimdi de Yıldız Sokağı görenlere görsel bir şölen sunuyor. Ancak bu sokağın yapılması sadece görsel anlamda bir renk katmıyor, aynı zamanda o noktada bulunan esnaflara adres tarif etmek, daha kolay bulunmak için de kolaylık sağlıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20296165/konteyner-sehrin-suslu-sokaklari-malatyanin-pratik-esnaflari-bakin-nasil-bir-yontem-buldu