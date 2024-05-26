Sivas Suşehri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda seyir eden R.T. yönetimindeki 49 ACC 648 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü R.T. ve araçtaki F.T. yaralanırken, Hanım Temel olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı