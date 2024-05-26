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Sivas Suşehri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas Suşehri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı mask
Sivas Suşehri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas Suşehri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas Suşehri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda seyir eden R.T. yönetimindeki 49 ACC 648 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sivas Suşehri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada sürücü R.T. ve araçtaki F.T. yaralanırken, Hanım Temel olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas Suşehri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 21:23 - Gündem

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