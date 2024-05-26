O şehirde felaket kaza: 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı

Mersin- Adana Otoyolu'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yeniceoba'yı geçtikten sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla yaralı ise olay yerine gelen ekipler tarafından Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.
Ölü sayısının artabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.