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O şehirde felaket kaza: 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı

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Mersin-Adana Otoyolu'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

O şehirde felaket kaza 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı mask
O şehirde felaket kaza 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı
O şehirde felaket kaza 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı
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Mersin- Adana Otoyolu'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

O şehirde felaket kaza: 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yeniceoba'yı geçtikten sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

O şehirde felaket kaza: 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla yaralı ise olay yerine gelen ekipler tarafından Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

O şehirde felaket kaza: 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı

Ölü sayısının artabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. 

O şehirde felaket kaza: 10 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 21:10 - Asayiş

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