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Galatasaray'da 3 değişiklik

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da 3 değişiklik mask
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre Konya karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk, cezalı Hakim Ziyech'in yanı sıra, Victor Nelsson ve Kerem Demirbay'ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Galatasaray'da 3 değişiklik

Kerem Aktürkoğlu 5 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in yokluğunda onun yerine Kerem Aktürkoğlu ile başladı. Ligde son olarak deplasmandaki Alanyaspor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 5 maç sonra 11'e döndü.
Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius bekledi.

Taraftardan tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları mücadeleye hazırladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 May 2024 - 19:28 - Spor

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