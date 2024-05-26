Hakkari’de yaralı güvercini kurtaran gençler takdir edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cengiz Topel Caddesi'nde gezen bir grup genç, yol ortasında yaralı bir güvercin buldu.
Güvercini köpeklere yem olmaması için yakalayan gençler, kuşu veterinere götürdü. Yaralı güvercini kurtarmak için çaba gösteren gençlerin duyarlı davranışı, çevrelerindeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Erhan İnanç,
“Yolda yürürken yaralı bir güvercinin durduğunu gördük. Hemen kurtarmak için uğraştık ve en sonunda araba altında yakaladık. Şimdi de veterinere götürüyoruz ve ardından yeniden yaşam alanına bırakacağız”
dedi.
Gençlerin bu duyarlı davranışı, çevrede olumlu bir etki yarattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.