Hakkari’de yaralı güvercini kurtaran gençler takdir edildi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cengiz Topel Caddesi'nde gezen bir grup genç, yol ortasında yaralı bir güvercin buldu.

Güvercini köpeklere yem olmaması için yakalayan gençler, kuşu veterinere götürdü. Yaralı güvercini kurtarmak için çaba gösteren gençlerin duyarlı davranışı, çevrelerindeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Erhan İnanç,

“Yolda yürürken yaralı bir güvercinin durduğunu gördük. Hemen kurtarmak için uğraştık ve en sonunda araba altında yakaladık. Şimdi de veterinere götürüyoruz ve ardından yeniden yaşam alanına bırakacağız”

dedi.

Gençlerin bu duyarlı davranışı, çevrede olumlu bir etki yarattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı