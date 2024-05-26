Samsun'da patpatın şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Samsun'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi'nde pikniğe giden bir aileyi taşıyan Fikri Ölmez'in kullandığı patpat tarım aracı, şarampole yuvarlandı.

Kazada, patpat sürücüsü Fikri Ölmez ile eşi Melahat Ölmez ve çocukları Damlanur Ölmez (11) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı