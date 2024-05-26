Samsun'da patpatın şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Samsun'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi'nde pikniğe giden bir aileyi taşıyan Fikri Ölmez'in kullandığı patpat tarım aracı, şarampole yuvarlandı.
Kazada, patpat sürücüsü Fikri Ölmez ile eşi Melahat Ölmez ve çocukları Damlanur Ölmez (11) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.