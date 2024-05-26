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Samsun'da patpatın şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Samsun'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi'nde pikniğe giden bir aileyi taşıyan Fikri Ölmez'in kullandığı patpat tarım aracı, şarampole yuvarlandı.

Samsun'da patpatın şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Samsun'da patpatın şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Samsun'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi'nde pikniğe giden bir aileyi taşıyan Fikri Ölmez'in kullandığı patpat tarım aracı, şarampole yuvarlandı.

Samsun'da patpatın şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kazada, patpat sürücüsü Fikri Ölmez ile eşi Melahat Ölmez ve çocukları Damlanur Ölmez (11) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da patpatın şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 19:13 - Gündem

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