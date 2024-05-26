Adıyaman’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Adıyaman’ın Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Beyzanur B., isimli genç kız, Ali Y. yönetimindeki 72 AE 911 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı