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Adıyaman’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

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Adıyaman’ın Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Beyzanur B., isimli genç kız, Ali Y. yönetimindeki 72 AE 911 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı mask
Adıyaman’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı
Adıyaman’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı
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Adıyaman’ın Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Beyzanur B., isimli genç kız, Ali Y. yönetimindeki 72 AE 911 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 19:09 - Asayiş

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