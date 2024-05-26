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Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı'nda, sürücüsü belirlenemeyen 02 M 0151 plakalı minibüs ile Uğur Y. tarafından kullanılan 02 AEK 453 plakalı motosiklet çarpıştı.

Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask
Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı'nda, sürücüsü belirlenemeyen 02 M 0151 plakalı minibüs ile Uğur Y. tarafından kullanılan 02 AEK 453 plakalı motosiklet çarpıştı.

Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Y. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı, minibüs, motosiklet, kaza, trafik kazası, yaralı, soruşturma, sağlık, Eğitim

26 May 2024 - 19:06 - Asayiş

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