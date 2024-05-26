Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı'nda, sürücüsü belirlenemeyen 02 M 0151 plakalı minibüs ile Uğur Y. tarafından kullanılan 02 AEK 453 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Y. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı