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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yıldırım çarpan inek telef oldu

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde arazide otlayan bir ineğe yıldırım çarptı, inek telef olurken diğer ineklerin başında beklemesi dikkat çekti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yıldırım çarpan inek telef oldu mask
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde arazide otlayan bir ineğe yıldırım çarptı, inek telef olurken diğer ineklerin başında beklemesi dikkat çekti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yıldırım çarpan inek telef oldu

Olay, Bahadır Sağırkaya'ya ait ineklerin otlatıldığı sırada gök gürültülü sağanak yağmurun başlamasıyla meydana geldi. Yıldırımın isabet ettiği inek telef olurken, diğer ineklerin başında beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, Gemerek, inek, Yıldırım, yağmur, Yağış, Bahadır Sağırkaya

26 May 2024 - 18:57 - Gündem

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