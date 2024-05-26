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Adana'da son bir haftada 2'si çocuk 4 kişi boğuldu

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Adana'da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıkların artması nedeniyle son 1 haftada serinlemek amacıyla suya giren 4 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da son bir haftada 2'si çocuk 4 kişi boğuldu mask
Adana'da son bir haftada 2'si çocuk 4 kişi boğuldu
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Adana'da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıkların artması nedeniyle son 1 haftada serinlemek amacıyla suya giren 4 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da son bir haftada 2'si çocuk 4 kişi boğuldu

Ölenler arasında 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk ile 18 yaşındaki gençler bulunuyor. Polis ekipleri, serinlemek için sulama kanalı ve nehir yataklarına giren gençlere yönelik uyarılarda bulundu.

Adana'da son bir haftada 2'si çocuk 4 kişi boğuldu

Bu olaylarla birlikte, yıl içerisinde Adana'da boğulma sonucu ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Adana'da her yıl ortalama 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adana'da son bir haftada 2'si çocuk 4 kişi boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, yaz, sıcaklık, boğulma, Çocuk, Genç, Sulama kanalı, nehir yatakları, Boğulma vakaları

26 May 2024 - 18:54 - Asayiş

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