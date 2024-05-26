Adana'da son bir haftada 2'si çocuk 4 kişi boğuldu

Adana'da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıkların artması nedeniyle son 1 haftada serinlemek amacıyla suya giren 4 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Ölenler arasında 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk ile 18 yaşındaki gençler bulunuyor. Polis ekipleri, serinlemek için sulama kanalı ve nehir yataklarına giren gençlere yönelik uyarılarda bulundu.

Bu olaylarla birlikte, yıl içerisinde Adana'da boğulma sonucu ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Adana'da her yıl ortalama 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı