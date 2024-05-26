İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri İstanbul’un 3 ilçesinin nüfusu Malatya ile aynı

Türkiye İstatistik Kurumu verileri ülkenin en kalabalık ilçelerini ortaya koydu. Bu verilere göre metropol şehir İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Şehir o kadar kalabalık ki, 2 ilçenin nüfusu Malatya’nın genel nüfusundan kat kat fazla ve 3’ünün nüfusu ise Malatya ile neredeyse aynı. İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri ve Malatya’nın durumu…

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %93 OLDU

Türkiye'de 2022 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %7'ye yükseldi.

İŞTE EN KALABALIK İLÇELER

TÜİK verilerine göre, nüfusu en kalabalık olan ilçeler ise şöyle:

1-İstanbul Esenyurt – Nüfus 977 bin 489…

2-Gaziantep Şahinbey – Nüfus 939 bin 497

3-Ankara Çankaya – Nüfus 937 bin 546

4-Ankara Keçiören – Nüfus 923 bin 404

5-Bursa Osmangazi – Nüfus 885 bin 273

6-Gaziantep Şehitkamil – Nüfus 867 bin 193

7-İstanbul Küçükçekmece – Nüfus 792 bin 30

8- Adana Seyhan – Nüfus 787 bin 771

9-İstanbul Pendik – Nüfus 743 bin 774

10-İstanbul Ümraniye – Nüfus 723 bin 760

MALATYA’DA İL VE İLÇELERDE NÜFUS

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin etkisiyle şehrin nüfusu 69 bin 855 düştü. 2022 yılında 812 bin 580 olan nüfus, 2023 yılında 742 bin 725 oldu.

Şehir genelinde 3 ilçede nüfus azalması, 10 ilçede ise nüfus artışı gerçekleşti. Malatya’da ilçelerde 2022 yılına göre 2023’te yaşanan değişimler ise şöyle:

MALATYA’NIN EN KALABLIK İLÇESİ YEŞİLYURT

Yeşilyurt: 2022 yılında 341.654 olan nüfus, 2023’te 286.918’e düştü.

Battalgazi: 2022 yılında 307.478 olan nüfus, 2023’te 269.15’e düştü.

Doğanşehir: 2022 yılında 37.697 olan nüfus, 2023’te 35.936’ya düştü.

Akçadağ: 2022 yılında 27.872 olan nüfus, 2023’te 34.322’ye yükseldi.

Darende: 2022 yılında 24.588 olan nüfus, 2023’te 26.318’e yükseldi.

Hekimhan: 2022 yılında 15.706 olan nüfus, 2023’te 20.106’ya yükseldi.

Pütürge: 2022 yılında 12.492 olan nüfus, 2023’te 15.779’a yükseldi.

Yazıhan: 2022 yılında 11.984 olan nüfus, 2023’te 16.370’e yükseldi.

Arapgir: 2022 yılında 9.964 olan nüfus, 2023’te 10.641’e yükseldi.

Kuluncak: 2022 yılında 7.000 olan nüfus, 2023’te 8.549’a yükseldi.

Arguvan: 2022 yılında 6.869 olan nüfus, 2023’te 7.708’e yükseldi.

Kale: 2022 yılında 5.571 olan nüfus, 2023’te 6.492’ye yükseldi.

Doğanyol: 2022 yılında 3.705 olan nüfus, 2023’te 4.436’ya yükseldi.

İSTANBUL’UN 3 İLÇESİNİN NÜFUSU MALATYA İLE AYNI

Bu bağlamda İstanbul’un 3 ilçesinin Malatya’nın genel nüfusuyla neredeyse aynı olduğu görüldü. Malatya’da 2023 yılında nüfus 742 bin 725 oldu. İstanbul Pendik’in nüfusu 743 bin 774, Ümraniye’nin nüfusu 723 bin 760, Bağcılar’ın nüfusu 719 bin 71… Ayrıca Esenyurt ve Küçükçekmece’nin nüfusu Malatya’yı geçmiş durumda.