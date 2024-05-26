Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı

Malatya’da İstasyon kavşağında ekip otosunun karışığı 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sıralarında Özalper Mahallesi İstasyon kavşağında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü istikametinde gelen sivil ekip aracı ile sürücüleri öğrenilemeyen 44 AFS 519 plakalı araç ışık ihlali yaparak ve 23 ER 659 plakalı araç ile resmi ekip aracına çarptı.

Kazada 2 polis memuru ile 1 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede müdahalede bulunan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.