- Asayiş

Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı

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Malatya’da İstasyon kavşağında ekip otosunun karışığı 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile 1 çocuk yaralandı.

Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı mask
Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı
Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı
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Malatya’da İstasyon kavşağında ekip otosunun karışığı 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile 1 çocuk yaralandı.

Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sıralarında Özalper Mahallesi İstasyon kavşağında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü istikametinde gelen sivil ekip aracı ile sürücüleri öğrenilemeyen 44 AFS 519 plakalı araç ışık ihlali yaparak ve 23 ER 659 plakalı araç ile resmi ekip aracına çarptı.

Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı

Kazada 2 polis memuru ile 1 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı

Hastanede müdahalede bulunan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobil ekip aracına çarptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı
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26 May 2024 - 18:11 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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