- Spor

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında var hakemleri açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak ve şampiyonluk ile küme düşme hattını ilgilendiren maçların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında var hakemleri açıklandı mask
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında var hakemleri açıklandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak ve şampiyonluk ile küme düşme hattını ilgilendiren maçların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında var hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden duyurulan VAR hakemlerini açıkladı. Bugün saat 19.00'da başlayacak 7 müsabakanın VAR hakemleri şöyle:

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında var hakemleri açıklandı

Galatasaray - Konyaspor: Pol van Boekel (Hollanda Futbol Federasyonu)
Fenerbahçe - İstanbulspor: Marco Di Bello ( İtalya Futbol Federasyonu)
Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira
Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Bülent Birincioğlu
Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro
Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer
Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Candaş Elbil, dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek, yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Samet Çiçek, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, maç, spor, hakem, VAR, Türkiye Futbol Federasyonu, Adana, fenerbahçe, İtalya, Türkiye, Süper Lig, İstanbulspor

26 May 2024 - 17:49 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL