Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında var hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak ve şampiyonluk ile küme düşme hattını ilgilendiren maçların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden duyurulan VAR hakemlerini açıkladı. Bugün saat 19.00'da başlayacak 7 müsabakanın VAR hakemleri şöyle:

Galatasaray - Konyaspor: Pol van Boekel (Hollanda Futbol Federasyonu)

Fenerbahçe - İstanbulspor: Marco Di Bello ( İtalya Futbol Federasyonu)

Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira

Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Bülent Birincioğlu

Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro

Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Candaş Elbil, dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek, yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Samet Çiçek, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı