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Diyarbakır'da yıldırım düşen depo küle döndü

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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Tatlıcılar Sitesi bölgesinde, dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu inşaat malzemelerinin bulunduğu depo alev aldı ve küle döndü.

Diyarbakır'da yıldırım düşen depo küle döndü mask
Diyarbakır'da yıldırım düşen depo küle döndü
Diyarbakır'da yıldırım düşen depo küle döndü
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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Tatlıcılar Sitesi bölgesinde, dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu inşaat malzemelerinin bulunduğu depo alev aldı ve küle döndü.

Diyarbakır'da yıldırım düşen depo küle döndü

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depoda maddi zarar meydana geldi.

Diyarbakır'da yıldırım düşen depo küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 17:45 - Asayiş

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