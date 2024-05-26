Diyarbakır'da yıldırım düşen depo küle döndü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Tatlıcılar Sitesi bölgesinde, dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu inşaat malzemelerinin bulunduğu depo alev aldı ve küle döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depoda maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı