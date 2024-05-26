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26 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

26 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti mask
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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Aydemir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Miyesse Dönme’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Kaya’nın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdulmecit Ulutaş’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Boztepe’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aras Özşahin’in taziye adresi: (-)
77 yaşında vefat eden ve Darende Malatya Mezarlığına defnedilen Nakşiye Uzunay’ın taziye adresi: Darende, Malatya,
71 yaşında vefat eden ve Bahçelievler Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Menevşe Ulaşır’ın taziye adresi: Bahçelievler Mahallesi, Arguvan.
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26 May 2024 - 17:41 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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