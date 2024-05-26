26 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Aydemir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Miyesse Dönme’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Kaya’nın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdulmecit Ulutaş’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Boztepe’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aras Özşahin’in taziye adresi: (-)

77 yaşında vefat eden ve Darende Malatya Mezarlığına defnedilen Nakşiye Uzunay’ın taziye adresi: Darende, Malatya,

71 yaşında vefat eden ve Bahçelievler Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Menevşe Ulaşır’ın taziye adresi: Bahçelievler Mahallesi, Arguvan.