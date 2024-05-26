26 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Aydemir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Miyesse Dönme’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Kaya’nın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdulmecit Ulutaş’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Boztepe’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aras Özşahin’in taziye adresi: (-)
77 yaşında vefat eden ve Darende Malatya Mezarlığına defnedilen Nakşiye Uzunay’ın taziye adresi: Darende, Malatya,
71 yaşında vefat eden ve Bahçelievler Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Menevşe Ulaşır’ın taziye adresi: Bahçelievler Mahallesi, Arguvan.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.