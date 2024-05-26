Hatay'da turuncu kodlu sağanak: 70 kişi kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde Antakya ilçesinde etkisini artırdı.

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, çevreyolu mevkiinde yolları göle çevirdi ve sürücüler zor anlar yaşadı. Çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.

AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlar ve evlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için 292 araç ve 697 personelle çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, toplamda 70 vatandaşı güvenli bölgelere tahliye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı