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Hatay'da turuncu kodlu sağanak: 70 kişi kurtarıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde Antakya ilçesinde etkisini artırdı.

Hatay'da turuncu kodlu sağanak: 70 kişi kurtarıldı mask
Hatay'da turuncu kodlu sağanak: 70 kişi kurtarıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde Antakya ilçesinde etkisini artırdı.

Hatay'da turuncu kodlu sağanak: 70 kişi kurtarıldı

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, çevreyolu mevkiinde yolları göle çevirdi ve sürücüler zor anlar yaşadı. Çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.

Hatay'da turuncu kodlu sağanak: 70 kişi kurtarıldı

AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlar ve evlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için 292 araç ve 697 personelle çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, toplamda 70 vatandaşı güvenli bölgelere tahliye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 17:10 - Yaşam

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