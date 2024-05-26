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Sahilde kadın cesedi bulundu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Sahilde kadın cesedi bulundu mask
Sahilde kadın cesedi bulundu
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Sahilde kadın cesedi bulundu

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde sahilde kadın cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sahilde kadın cesedi bulundu

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Samandağ, sahil, Ceset, kadın, Deniz Mahallesi, itfaiye, sağlık

26 May 2024 - 17:08 - Asayiş

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