Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Diyarbakır- Elazığ karayolu Geyiktepe mevkisinde 24 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 34 DDS 608 plakalı otomobil ile 23 HS 709 plakalı minibüs çarpıştı.

Otomobilde bulunan ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen eğitim merkezi öğretmenlerinden Ruken Aslan (31) hayatını kaybederken, 3 öğretmen yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.M. (24), jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaralı öğretmenler Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı