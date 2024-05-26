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Adana'da freni tutmayan TIR, 3 araca çarparak durabildi

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Adana’nın Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde, Mangal Park önünde park halinde bulunan bir TIR'ın freni tutmayınca meydana gelen kazada, TIR yaklaşık 250 metre hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı.

Adana'da freni tutmayan TIR, 3 araca çarparak durabildi mask
Adana'da freni tutmayan TIR, 3 araca çarparak durabildi
Adana'da freni tutmayan TIR, 3 araca çarparak durabildi
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Adana’nın Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde, Mangal Park önünde park halinde bulunan bir TIR'ın freni tutmayınca meydana gelen kazada, TIR yaklaşık 250 metre hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı.

Adana'da freni tutmayan TIR, 3 araca çarparak durabildi

Çocuk parkına girmeden duran TIR, büyük bir faciayı kıl payı atlattı. Kazayı gören çevredekiler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçları çekici yardımıyla kaldırdı ve TIR'ı güvenli bir alana park etti.

Adana'da freni tutmayan TIR, 3 araca çarparak durabildi

Olay sırasında parkta bulunan çocuklar ve aileleri büyük korku yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonucunda tırda ve çarptığı araçlarda maddi hasar oluştu. Parkta oturan çocuklardan Batuhan Erdoğan, kazayı anlatarak,

"TIR'ın galiba el freni çekilmemiş. Aşağı doğru kayıp buradaki arabalara çarptı. Mangal Park'ta çok fazla çocuk var. Daha dikkatli olunması gerekiyor"

dedi.

Adana'da freni tutmayan TIR, 3 araca çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 May 2024 - 16:59 - Asayiş

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