Bartuğ Elmaz, Sivasspor’a veda etti

Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe’nin oyuncusu Bartuğ Elmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
Fenerbahçe’ye geri dönen Bartuğ Elmaz, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti. Elmaz, paylaşımına,
“Her şey için teşekkürler Sivasspor”
notunu ekledi.
Devre arasında Fenerbahçe’den Sivasspor’a kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 12 maçta 1 asist yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.