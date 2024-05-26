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Bartuğ Elmaz, Sivasspor’a veda etti

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Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe’nin oyuncusu Bartuğ Elmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Bartuğ Elmaz, Sivasspor’a veda etti mask
Bartuğ Elmaz, Sivasspor’a veda etti
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Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe’nin oyuncusu Bartuğ Elmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Bartuğ Elmaz, Sivasspor’a veda etti

Fenerbahçe’ye geri dönen Bartuğ Elmaz, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti. Elmaz, paylaşımına,

“Her şey için teşekkürler Sivasspor”

notunu ekledi.

Bartuğ Elmaz, Sivasspor’a veda etti

Devre arasında Fenerbahçe’den Sivasspor’a kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 12 maçta 1 asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 16:51 - Spor

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