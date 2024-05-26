- Gündem

Mardin Nusaybin’de Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahsa adli işlem

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mardin Nusaybin’de Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahsa adli işlem mask
Mardin Nusaybin’de Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahsa adli işlem
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mardin Nusaybin’de Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahsa adli işlem

Dün, kamyonetle dere üzerindeki köprüye gelen F.O. ve yanındakiler, torbalar dolusu çöpü dereye attı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mardin Nusaybin’de Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahsa adli işlem

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.O. hakkında “Kasten Çevreyi Kirletme” suçundan işlem başlatırken, Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri dereye atılan çöpleri temizledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Nusaybin, Çağ Çağ Deresi, kamyonet, suç

26 May 2024 - 16:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL