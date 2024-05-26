Mardin Nusaybin’de Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahsa adli işlem

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi'ne çöp atan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Dün, kamyonetle dere üzerindeki köprüye gelen F.O. ve yanındakiler, torbalar dolusu çöpü dereye attı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.O. hakkında “Kasten Çevreyi Kirletme” suçundan işlem başlatırken, Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri dereye atılan çöpleri temizledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı