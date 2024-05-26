A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi. Isınmanın ardından rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapılan antrenman, şut çalışmasıyla son buldu.
Milliler, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.