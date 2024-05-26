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A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor mask
A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor
A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi. Isınmanın ardından rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapılan antrenman, şut çalışmasıyla son buldu.

A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor

Milliler, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# A Milli Futbol Takımı, EURO 2024, İtalya, polonya, antrenman, Eğitim

26 May 2024 - 16:39 - Spor

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