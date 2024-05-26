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Diyarbakır Çüngüş’te trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç takla attı ve 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır Çüngüş’te trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı mask
Diyarbakır Çüngüş’te trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı
Diyarbakır Çüngüş’te trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı
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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç takla attı ve 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır Çüngüş’te trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Çüngüş ile Çermik ilçeleri arasındaki yolda M.B.P. yönetimindeki 33 ALF 411 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Diyarbakır Çüngüş’te trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Kazada, sürücü ile aynı aileden N.P., M.P. ve S.P. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Çüngüş ve Çermik Devlet Hastanelerine sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Çüngüş’te trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 16:36 - Asayiş

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