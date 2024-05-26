Diyarbakır Çüngüş’te trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç takla attı ve 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çüngüş ile Çermik ilçeleri arasındaki yolda M.B.P. yönetimindeki 33 ALF 411 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile aynı aileden N.P., M.P. ve S.P. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Çüngüş ve Çermik Devlet Hastanelerine sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.