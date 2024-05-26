26 May 2024 - 16:32 - Gündem

Kayseri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.