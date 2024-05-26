“Malatya birlik ve beraberlikle ayağa kalkabilir”

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremde büyük yara alan Malatya’nın birlik ve beraberlik ile ayağa kaldırılabileceğini belirterek, kentte devam eden imar ve ihya çalışmalarının ortak akıl ve istişarelerle sürdürüldüğüne vurgu yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ziyarete ettiği esnaf ile STK temsilcilerine kent genelinde sürdürülen imar ve ihya çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak talep ve istekleri dinledi.

“SAĞLIK ALANLARINDAKİ HİZMET ÇITASINI DAHA YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ”

Güne İl Sağlık Müdürlüğünün değerlendirme toplantısına katılarak başlayan Milletvekili Ölmeztoprak,

“ 6 Şubat asrın felaketi sonrası Malatya’da ki sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte müşahede ettik ve var olan bu altyapının daha da güçlendirilmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam etti, ediyor. Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşanan Malatya’mızda, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana sağlık hizmetleri bir an olsun aksamadan devam etti. Depremlerde kısmen hasar alan bazı hastanelerimiz yapılan tadilatların ardından eskisinden daha güçlü ve estetik olarak da güzel bir görünüme kavuşturularak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Kent olarak her ne kadarda güçlü bir sağlık altyapımız bulunmuş olsa da şehrimiz genelindeki sağlık yatırımlarımızın artırılması için çalışmalarımıza hız verdik. Bölgenin sağlık merkezi durumunda olan Malatya’mızda sağlık alanlarındaki hizmet çıtasını daha yukarıya çıkarmak için tüm gayreti göstereceğiz”

sözlerine yer verdi.

Sağlık İl Müdürlüğü programı sonrası beraberinde AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Doğan ile birlikte Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Terziler Odası, Ayakkabıcılar Esnaf Odası, Mahrukatçılar Esnaf Odası ile Geçici Ticaret Çarşısı’nı ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent genelinde sürdürülen imar ve ihya çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak talep ve istekleri dinledi. Ziyaretlerde konuşan Ölmeztoprak, kentte devam eden imar ve ihya çalışmalarının ortak akıl ve istişarelerle sürdürüldüğüne vurgu yaptı.

Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Fatih Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, bölge halkının taleplerini aldı.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN MÜSLÜMANLAR KIYAMDA”

Malatya Gazze Gönüllüleri Derneğinin düzenlediği kermesi de ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak burada yaptığı konuşmada ise

“7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan soykırım, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın katledilmesine yol açmış, uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil etmektedir. Gayri insani koşullar altında bulunan Filistinli kardeşlerimiz için her türlü destek, yardım, dayanışma ve dua için Müslümanlar kıyamdadır inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve himayelerinde, Gazze'ye en fazla insani yardımı yapan ve yine Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze için müdahil olan ve yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya haykıran yaraları sarıp, akan kanı durdurmaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. ‘Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın’ ayeti kerimesinde soykırım karşısındaki duruşumuz insanlığımızın, vicdanımızın ve imanımızın bir gereğidir kurtuluşa vesile olabilecek adımların umuduyla duaya, dirayetle destek ve gayretle inşallah”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN