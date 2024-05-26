Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinden sonra gözler beklenen büyük İstanbul depremine çevrildi. Peki, İstanbul’da deprem olacak mı? Uzmanlar ne diyor? İstanbul depremi en çok hangi ilçeleri etkileyecek?

İstanbul’da deprem olacak mı? İstanbul depremi en çok hangi ilçeleri etkileyecek? Uzman isimler ne diyor?

“KAÇINILMAZ…”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji ve Endüstri Mühendisliği emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Yılmaz,

"İstanbul ve çevresini etkileyecek deprem olacak mı? Evet, kaçınılmaz. İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak, İstanbul'u buna hazırlamak gerekiyor"

diyor.

NACİ GÖRÜR: 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 1999 ve 1912 depremlerini referans göstererek, Marmara'da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu ve bu depremin 7.5 büyüklüğünde olabileceğini vurguluyor. Görür, 1912 Şarköy Depremi'nde kırılan fay hattı dışında kalan bölgenin büyük bir depreme gebe olduğunu ve bu depremin 7.5 büyüklüğünde olabileceğini söyleyerek,

“Bugün mü olur, yarın mı olur bilmiyoruz. Aynen Kahramanmaraş depremini söylediğimiz gibi”

diyor.

İSTANBUL DEPREMİ EN ÇOK HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

Metropol şehir İstanbul’da büyük bir deprem beklentisi olduğu uzmanlarca dile getiriliyor. Uzun süredir bu konuda yorumlar yapılırken AFAD çok önemli bir bilgi paylaştı. AFAD'ın raporuna göre İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler şöyle:

“Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli.”