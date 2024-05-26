Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı

Malatya, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hindistan’ı andıran sokak görüntülerinden bir türlü kurtulamadı. Çevreyolu istikametindeki görüntüler ise bu durumun boyutunu tekrar gözler önüne serdi.

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 16 ay geçti. Depremlerin yaşanmasından birkaç ay sonra çarşı merkezin durumu tam olarak Hindistan’ın karman çorman virane haline dönüşmüştü. Yetkililerin girişimi, vatandaşların direnişi derken bu durum daha düzenli bir hale geldi ancak Çevreyolu istikameti için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

ÇÖZÜM OLMADI

Çevreyolu istikametinde özellikle merkez duraklarına yakın yerlerde kurulan konteynerler de maalesef bu sorunun çözümü olamadı. Nitekim konteynerlerin küçük olması nedeniyle esnaf bazen malzemelerini dışarıya koyabiliyor. Kaldırımlar bu malzemeyle dolarken bir de oraya park eden araçlar işi içinden daha da çıkılmaz bir hale getiriyor.

Malatyalılar depremden önce düzenli ve görsel olarak göze hitap eden bir şehir olan kayısı diyarının, eski günlerine dönmesini dört gözle bekliyor. Bu kapsamda inşa çalışmaları ise sürüyor.