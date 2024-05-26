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Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı

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Malatya, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hindistan’ı andıran sokak görüntülerinden bir türlü kurtulamadı. Çevreyolu istikametindeki görüntüler ise bu durumun boyutunu tekrar gözler önüne serdi.

Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı mask
Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı
Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı
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Malatya, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hindistan’ı andıran sokak görüntülerinden bir türlü kurtulamadı. Çevreyolu istikametindeki görüntüler ise bu durumun boyutunu tekrar gözler önüne serdi.

Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 16 ay geçti. Depremlerin yaşanmasından birkaç ay sonra çarşı merkezin durumu tam olarak Hindistan’ın karman çorman virane haline dönüşmüştü. Yetkililerin girişimi, vatandaşların direnişi derken bu durum daha düzenli bir hale geldi ancak Çevreyolu istikameti için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı

ÇÖZÜM OLMADI

Çevreyolu istikametinde özellikle merkez duraklarına yakın yerlerde kurulan konteynerler de maalesef bu sorunun çözümü olamadı. Nitekim konteynerlerin küçük olması nedeniyle esnaf bazen malzemelerini dışarıya koyabiliyor. Kaldırımlar bu malzemeyle dolarken bir de oraya park eden araçlar işi içinden daha da çıkılmaz bir hale getiriyor.

Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı

Malatyalılar depremden önce düzenli ve görsel olarak göze hitap eden bir şehir olan kayısı diyarının, eski günlerine dönmesini dört gözle bekliyor. Bu kapsamda inşa çalışmaları ise sürüyor.

Hindistan’ı andıran kaldırımlar Malatya bu görüntülerden kurtulamadı

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26 May 2024 - 15:22 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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