Bingöl’de deprem mi oldu? Bingöl Yedisu Fayı kaç büyüklüğünde deprem üretir? Yedisu Fayı Malatya’yı etkiler mi?

Bingöl’de bugün yaşanan 3.9 büyüklüğündeki deprem gözleri yeniden Yedisu Fayı’na çevirdi. Peki, Bingöl Yedisu Fayı kaç büyüklüğünde deprem üretir? Yedisu Fayı Malatya’yı etkiler mi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 10.49’da Bingöl Karlıova merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 2.4 kilometreydi.

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETİR?

Yaşanan sarsıntının ardından gözler yeniden Yedisu Fayı’na çevrildi. Bahsi geçen fay hattının uzunluğu yaklaşık 75 km olarak belirtiliyor ve coğrafi konumu itibariyle oldukça riskli bir bölgede bulunuyor. Yapılan analizlere göre, Yedisu Fayı'nın kırılması durumunda ortaya çıkabilecek depremin büyüklüğü Mw7.1±0.1 olarak hesaplandı. Bu durumda, çevresindeki yerleşim yerlerinin olası etkilerini anlamak amacıyla olasılıksal sismik tehlike analizi gerçekleştirildi. Analizde büyüklük, mesafe, alan, zemin parametreleri, fayın türü ve tekrarlanma aralığı gibi kuvvetli yer hareketinin parametreleri göz önüne alındı.

YEDİSU FAYI

Yedisu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) doğu kesiminde konumlanmış olup, Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasında yer almaktadır. 20. yüzyılda, KAF'ın hemen hemen tümü büyük depremlerle kırılmıştır. Ancak bu kuralı izlemeyen iki kesim bulunmakta: Birincisi Marmara, diğeri ise Yedisu sismik boşluğu.

MALATYA’YI ETKİLER Mİ?

Yedisu Fayı'nın kırılması durumunda oluşacak depremden Bingöl, Erzincan, Erzurum ve Tunceli Malatya kentlerini etkileneceği belirtiliyor. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt’ün belirttiğine göre, Malatya bu olası depremi 5.0-5.5 arasında hissedebilir. Bu da 4.0 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem anlamına gelebilir.