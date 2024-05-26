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Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi

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Malatya’da Dilek Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından düzenlenen seferlerin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri yol kesti.

Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi mask
Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi
Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi
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Malatya’da Dilek Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından düzenlenen seferlerin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri yol kesti.

Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından düzenlenen seferlerin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri yol kesti.

Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından düzenlenen seferlerin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri Mahmutlu sokakta yolcu otobüsünün önüne geçerek aracın geçişine izin vermedi.

Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından bölgeye düzenlenen toplu taşıma seferlerin yetersiz kaldığını ileri süren mahalleli çocukların durum nedeniyle okula geç kaldığını belirterek ilgililere tepki gösterdi. Düzensiz ve yetersiz olan seferler nedeniyle bölge halkının uzun bir süredir mağdur edildiğini kaydeden mahalle sakinleri yaptıkları basın açıklaması sonrası olaysız dağılırken, eylem nedeniyle bir süreliğine aksayan trafik daha sonra normale döndü.

Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 May 2024 - 14:54 Malatya- Yaşam

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