Dilek’te vatandaşlar yol kesti, MOTAŞ’a seslendi

Malatya’da Dilek Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından düzenlenen seferlerin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri yol kesti.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından düzenlenen seferlerin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri yol kesti.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından düzenlenen seferlerin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri Mahmutlu sokakta yolcu otobüsünün önüne geçerek aracın geçişine izin vermedi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından bölgeye düzenlenen toplu taşıma seferlerin yetersiz kaldığını ileri süren mahalleli çocukların durum nedeniyle okula geç kaldığını belirterek ilgililere tepki gösterdi. Düzensiz ve yetersiz olan seferler nedeniyle bölge halkının uzun bir süredir mağdur edildiğini kaydeden mahalle sakinleri yaptıkları basın açıklaması sonrası olaysız dağılırken, eylem nedeniyle bir süreliğine aksayan trafik daha sonra normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.