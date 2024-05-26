Malatya’da yarın 5 ilçede elektrik kesintisi olacak

Elektrik sağlayıcıları tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Tatlıcak, Örmeli mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi'ne,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Dolamantepe, Yavuz Selim, Bahçelievler, Karagöz, Toptaş, Yarımcahan, Battalgazi, Yıldıztepe, Kadıçayırı, Alacakapı, Göztepe, Kemerköprü, Hasırcılar, Çolakoğlu, Çöşnük mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Çömlekoba Mahallesi'ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'ne,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacılar Şeyhli, Hacılar Sıragöz, Zaviye mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye, Kadiruşağı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu, Karşıyaka, Yeni mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'ne,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı İğdir, Yeşilpınar mahallelerine,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Boran, Hasırcılar mahallelerine,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi’ne,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Mehmetakif, Sekizsu, Şıhlar, Budak, Düzce, Çobanlı, Yaylacık, Aşağıulupınar, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru, Serge mahallelerine,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çörmü, Alvar, Bicir, Sofular, Başören, Ortapınar mahallelerine,

28 Mayıs 2024 Salı günü 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Görgü, Karapınar, Kırlangıç, Kuyulu mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.