Malatya’da yıldırım ve şiddetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi. Uyarıların da yer aldığı raporda,

“ Yıldırım çarpmalarına ve rüzgar değişimine karşı gereken tedbirler alınmalıdır”

denildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Tunceli ve Bingöl kuvvetli yağışlı geçmesi beklenmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin ifade edildiği raporda rüzgârların ise güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.

Uyarıların da yer aldığı raporda,

“Yıldırım çarpmalarına ve rüzgar değişimine karşı gereken tedbirler alınmalıdır”

ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Malatya-merkez ve ilçelerinde havanın şu şekilde olması bekleniyor:

Merkez: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Darende: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Kale: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.