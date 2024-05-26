- Sağlık

26 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Başak Eczanesi

Hastane Caddesi Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık

Saadet Eczanesi

Sıtmapınarı Gözde Hastanesi arkası acil karşısı
24 saat açık

Yağmur Eczanesi

Beydağı Devlet (Eski Çocuk Hastanesi) yanı
24 saat açık

Atalan Eczanesi

Benzinlik Caddesi Petrol Ofisi devamı Eskimalatya
24 saat açık

Can Eczanesi

Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi Prestij Eylül Konutları karşısı
24 saat açık
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26 May 2024 - 14:17 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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