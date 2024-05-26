Kiltepe’de iki okul arasındaki bağlantı yolu asfaltlandı

Kiltepe ve diğer bölgelerde devam eden yatırımlarla birlikte verdikleri sözleri yerine getirme noktasında kararlı adımlar attıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit,

“Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin de destekleriyle Kiltepe Mahalle’mizdeki bu yolumuzu baştan aşağıya düzenleyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk, hayırlı ve uğurlu olsun”

dedi.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine Kiltepe Mahallesi’ndeki Kılıçaslan İlköğretim Okulu ile Biruni Ortaokulu arasındaki bağlantı yolunu düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alan tam kaplamalı sıcak asfalt serimi yaptı.

Kiltepe’deki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, mahalle sakinleri ve çocuklarla da bir araya geldi.

İki okul arasındaki bağlantı yolunun açılması ve düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, asfalt çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“GÜZEL BİR GÖRÜNTÜYE KAVUŞTU”

Demirtaş,

“Başkanımız ve Fen İşleri ekiplerinden Allah razı olsun, iki okulumuz arasındaki bağlantı yolumuz sıcak asfalt ile temiz ve güzel bir görüntüye kavuştu, burası hem tozdan kurtuldu hem de çocuklarımız artık daha rahat bir şekilde okullarına gidebilecekler, verdiği sözleri yerine getiren Belediye Başkanımıza mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum”

dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise, Kiltepe Mahallesi’nde ki yol açma ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte vatandaşların yol sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını söyledi.

“MESAİ ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Belediye’ye iletilen tüm talepleri belirli bir planlama halinde çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini ifade eden Geçit şunları kaydetti:

“Mahallelerimizin eksikliklerini teker teker çözüme kavuşturmaktayız. İlçemizin dört bir tarafına kaliteli yatırımlar ulaştıran Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, Kiltepe Mahallesi’nde hem iki okulumuz arasında bağlantıyı sağlayan hem de vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu yolumuzu düzenleyerek sıcak asfalt serimi ile temiz bir görüntüye kavuşturdular. Seçim döneminde vatandaşlarımıza ‘ilçemizdeki yolun üstü ile altı arasındaki gelişmişlik farkını tamamen ortadan kaldıracağımıza’ yönelik sözler vermiştik. Kiltepe ve diğer bölgelerde devam eden yatırımlarımızla birlikte verdiğimiz sözleri yerine getirme noktasında kararlı adımlar atıyoruz. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin de destekleriyle Kiltepe Mahalle’mizdeki bu yolumuzu baştan aşağıya düzenleyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk, hayırlı ve uğurlu olsun. Sahada alın teri dökerek yoğun bir çaba sarf eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız hizmetlerin her zaman en güzeline ve en iyisine layıktır. Özellikle çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımıza güzel bir gelecek emanet etmek için ekiplerimizle birlikte 7/24 görev başındayız.”

Mahalle sakinleri ve çocuklarda, yolun düzenlenip asfaltlanmasından dolayı Başkan Geçit’e teşekkürlerini sundular.

Kaynak: BÜLTEN