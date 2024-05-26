Şanlıurfa'da yıldırım faciası: Ağaç alev aldı, kuşlar telef oldu

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yıldırımın düşmesi sonucu bir palmiye ağacı alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, şiddetli sağanak yağış sırasında yıldırım düşen ağaç, yangına sebep oldu. Alevler ağacı sararken üzerinde bulunan kuşlar telef oldu. Olay yerindeki vatandaşlar, yere düşen yaprakların arasında hayatta kalan kuşları kurtarmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı