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Şanlıurfa'da yıldırım faciası: Ağaç alev aldı, kuşlar telef oldu

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Şanlıurfa’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yıldırımın düşmesi sonucu bir palmiye ağacı alev aldı.

Şanlıurfa'da yıldırım faciası: Ağaç alev aldı, kuşlar telef oldu mask
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Şanlıurfa’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yıldırımın düşmesi sonucu bir palmiye ağacı alev aldı.

Şanlıurfa'da yıldırım faciası: Ağaç alev aldı, kuşlar telef oldu

Edinilen bilgiye göre, şiddetli sağanak yağış sırasında yıldırım düşen ağaç, yangına sebep oldu. Alevler ağacı sararken üzerinde bulunan kuşlar telef oldu. Olay yerindeki vatandaşlar, yere düşen yaprakların arasında hayatta kalan kuşları kurtarmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Yıldırım, ağaç, kuş, yangın, Sağanak yağış

26 May 2024 - 00:56 - Gündem

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