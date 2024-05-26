Kayseri'de köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen şahıs yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir köpeği otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı. Otomobile bağlanarak sürüklenen köpeğin görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.