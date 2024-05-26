Kayseri'de köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen şahıs yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir köpeği otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı. Otomobile bağlanarak sürüklenen köpeğin görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı