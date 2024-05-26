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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 00:32 - Spor

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