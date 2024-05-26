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Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düğün organizasyon işi yapan bir kişi, biten düğün sonrası malzemeleri toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı mask
Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düğün organizasyon işi yapan bir kişi, biten düğün sonrası malzemeleri toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova'da düğün organizasyon işi yapan Hasan Tekin (30), köyde biten düğün sonrası malzemelerini toplamaya çalışırken elektrik akımına kapıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 May 2024 - 00:27 - Asayiş

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