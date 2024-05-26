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Rey Manaj Sivasspor’a veda etti

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Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

Rey Manaj Sivasspor’a veda etti mask
Rey Manaj Sivasspor’a veda etti
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Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

Rey Manaj Sivasspor’a veda etti

Birçok takımdan teklif alan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Rey Manaj Sivasspor’a veda etti

Manaj, “Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksın, her şey için teşekkür ederim” notunu ekledi.
Manaj’ın paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# sivasspor, Rey manaj, futbolcu, sosyal medya, spor, Kayserispor, Sivas

26 May 2024 - 00:23 - Spor

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