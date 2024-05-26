Hangi ilde kaç motorlu taşıt var? İşte 81 ilin verileri Malatya’nın sıralaması şaşırtmadı

Nüfusun artması, ekonomik şartların değişmesi, ihtiyaçların farklılaşması gibi birçok etkene bağlı olarak artan motorlu taşıtlar neredeyse ülkenin tüm noktalarında trafiği katlanılamaz hale getirdi. Bu durumun çevreye verdiği zarar ise tasvir edilemez durumda. Peki, hangi ilde kaç tane motorlu taşıt var? Malatya özelinde nasıl bir durum söz konusu? İşte 81 ilin verileri…
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verileri hangi ilde kaç tane motorlu taşıtın olduğunu ortaya koydu. İşte 81 ilin verileri:
Adana - 818 739
Adıyaman - 135 134
Afyonkarahisar - 267 276
Ağrı - 31 896
Amasya - 141 592
Ankara - 2 576 835
Antalya - 1 449 356
Artvin - 45 154
Aydın - 572 863
Balıkesir - 586 724
Bilecik - 80 618
Bingöl - 19 856
Bitlis - 24 780
Bolu - 133 885
Burdur - 160 355
Bursa - 1 143 096
Çanakkale - 280 912
Çankırı - 63 003
Çorum - 197 111
Denizli - 500 634
Diyarbakır - 150 631
Edirne - 183 071
Elazığ - 151 057
Erzincan - 70 211
Erzurum - 132 169
Eskişehir - 339 274
Gaziantep - 660 178
Giresun - 107 541
Gümüşhane - 28 042
Hakkari - 9 470
Hatay - 603 212
Isparta - 210 743
Mersin - 766 116
İstanbul - 5 406 820
İzmir - 1 798 709
Kars - 48 257
Kastamonu - 151 666
Kayseri - 449 474
Kırklareli - 152 823
Kırşehir – 78 123
Kocaeli - 518 343
Konya - 858 597
Kütahya - 243 351
Malatya - 215 645
Manisa - 722 023
Kahramanmaraş - 295 611
Mardin - 91 605
Muğla - 653 606
Muş - 37 051
Nevşehir - 147 126
Niğde - 127 170
Ordu - 172 686
Rize - 92 332
Sakarya - 356 322
Samsun - 453 751
Siirt - 24 310
Sinop - 71 025
Sivas - 186 527
Tekirdağ - 323 721
Tokat - 217 559
Trabzon - 249 175
Tunceli - 11 073
Şanlıurfa - 296 874
Uşak - 161 323
Van - 81 349
Yozgat - 120 016
Zonguldak - 177 270
Aksaray - 152 536
Bayburt - 17 328
Karaman - 103 720
Kırıkkale - 75 09
Batman - 54 911
Şırnak - 32 582
Bartın - 59 434
Ardahan - 19 715
Iğdır - 31 682
Yalova - 82 546
Karabük - 73 886
Kilis - 60 161
Osmaniye - 207 870
Düzce - 136 177
MALATYA KAÇINCI SIRADA?
Bu bağlamda tüm illerde bulunan motorlu taşıt sayılarına bakıldığında Malatya’nın en çok aracın bulunduğu iller arasında 28. Sırada bulunduğu anlaşılıyor. Malatya’da inanılmaz bir trafik sıkıntısının olması da bu durumun vehametini gözler önüne seriyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.