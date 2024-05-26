Hangi ilde kaç motorlu taşıt var? İşte 81 ilin verileri Malatya’nın sıralaması şaşırtmadı

Nüfusun artması, ekonomik şartların değişmesi, ihtiyaçların farklılaşması gibi birçok etkene bağlı olarak artan motorlu taşıtlar neredeyse ülkenin tüm noktalarında trafiği katlanılamaz hale getirdi. Bu durumun çevreye verdiği zarar ise tasvir edilemez durumda. Peki, hangi ilde kaç tane motorlu taşıt var? Malatya özelinde nasıl bir durum söz konusu? İşte 81 ilin verileri…



Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verileri hangi ilde kaç tane motorlu taşıtın olduğunu ortaya koydu. İşte 81 ilin verileri:

Adana - 818 739

Adıyaman - 135 134

Afyonkarahisar - 267 276

Ağrı - 31 896

Amasya - 141 592

Ankara - 2 576 835

Antalya - 1 449 356

Artvin - 45 154

Aydın - 572 863

Balıkesir - 586 724

Bilecik - 80 618

Bingöl - 19 856

Bitlis - 24 780

Bolu - 133 885

Burdur - 160 355

Bursa - 1 143 096

Çanakkale - 280 912

Çankırı - 63 003

Çorum - 197 111

Denizli - 500 634

Diyarbakır - 150 631

Edirne - 183 071

Elazığ - 151 057

Erzincan - 70 211

Erzurum - 132 169

Eskişehir - 339 274

Gaziantep - 660 178

Giresun - 107 541

Gümüşhane - 28 042

Hakkari - 9 470

Hatay - 603 212

Isparta - 210 743

Mersin - 766 116

İstanbul - 5 406 820

İzmir - 1 798 709

Kars - 48 257

Kastamonu - 151 666

Kayseri - 449 474

Kırklareli - 152 823

Kırşehir – 78 123

Kocaeli - 518 343

Konya - 858 597

Kütahya - 243 351

Malatya - 215 645

Manisa - 722 023

Kahramanmaraş - 295 611

Mardin - 91 605

Muğla - 653 606

Muş - 37 051

Nevşehir - 147 126

Niğde - 127 170

Ordu - 172 686

Rize - 92 332

Sakarya - 356 322

Samsun - 453 751

Siirt - 24 310

Sinop - 71 025

Sivas - 186 527

Tekirdağ - 323 721

Tokat - 217 559

Trabzon - 249 175

Tunceli - 11 073

Şanlıurfa - 296 874

Uşak - 161 323

Van - 81 349

Yozgat - 120 016

Zonguldak - 177 270

Aksaray - 152 536

Bayburt - 17 328

Karaman - 103 720

Kırıkkale - 75 09

Batman - 54 911

Şırnak - 32 582

Bartın - 59 434

Ardahan - 19 715

Iğdır - 31 682

Yalova - 82 546

Karabük - 73 886

Kilis - 60 161

Osmaniye - 207 870

Düzce - 136 177



MALATYA KAÇINCI SIRADA?

Bu bağlamda tüm illerde bulunan motorlu taşıt sayılarına bakıldığında Malatya’nın en çok aracın bulunduğu iller arasında 28. Sırada bulunduğu anlaşılıyor. Malatya’da inanılmaz bir trafik sıkıntısının olması da bu durumun vehametini gözler önüne seriyor.