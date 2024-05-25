25 May 2024 - 23:53 - Gündem

Yeşilyurt’un o mahallesi de sorunlarla savaşıyor

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da birçok mahalle ağır hasar aldı. Malatya’nın en eski mahallelerinden olan Yeşilyurt’a bağlı Çarmuzu Mahallesi de bu depremlerden etkilenen mahallelerden oldu. Depremlerden sonra mahallede birçok altyapı sorunu oluşurken mahalle muhtarı son durum hakkında bazı bilgilendirmelerde bulundu.