Yeşilyurt’un o mahallesi de sorunlarla savaşıyor

Depremlerden sonra çoğu yapının hasar aldığı Çarmuzu Mahallesi, büyük bir oranda göç verdi. Depremden önce yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallede şu anda ortalama bin ile bin 500 kişi olduğunu söyleyen Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş,
“Bizim depremden önce 550 hanemiz vardı. Depremden sonra 350’ye yakın evimiz yıkıldı. Depremden önce 4 okulumuz vardı. Okullarımızdan 3’ü yıkıldı. Camilerimizin bir tanesi yıkıldı. İnternette sorunumuz var. Kabloları söktükleri için altyapıda da sorun var. Mahallenin rezerv alanına girip girmediği daha belli değil. Belediyeden ya da Çevre Şehircilikten bize resmi bir yazı gelmedi. Bir an önce bu belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyoruz”
dedi.
“70-80 SENELİK EVLERİMİZ VAR”
Suda ve elektriklerde sorunlarının olduğunu belirten Berktaş,
“Aşağıda kayalık dediğimiz bir bölgemiz var. Bizim mahalle iki bölümden oluşuyor; bir alt kısım bir üst kısım. Aydınlatmalarda bir sorun var. Bazı yerlere armatür takılması gerekiyor. Depremden sonra yollar da yıprandı bazı yerlere yama gerekiyor. Kilit taşları olan yerlerimiz var, oralar da arızalı. Bir an önce yetkililerden bu sorunlarımızla ilgilenmesini istiyoruz. Çarmuzu Mahallesi’nin Toplamda 9 bin dönüm alanı var. Çarmuzu Mahallesi Malatya’nın en eski mahallelerinden olduğu için 70-80 senelik evlerimiz var. Mahalle’nin aşağı kısmında iş yerlerimiz var. İş yerlerimiz yeni yapı olduğu için büyük bir hasar yok. 5 ila 6 tane ağır hasarlı evimiz var. O yapılar da mahkemelik. Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz”
ifadelerine yer verdi.
“ALTYAPI SORUNLARI OLDUĞU İÇİN İNTERNET KULLANILAMIYOR”
Mahallenin ne olacağının bir an önce netleşmesini isteyen Ali Berktaş,
“Bazı vatandaşlarımız mahalle dışındaki konteyner kentlerde kalıyor. Yaklaşık 20-30 tane konteyneri bireysel olarak mahalleye getirttik. Bazı vatandaşlar çadırlarda kalıyor. Çadırlarda kalmasının sebebi kiracılar. Kiracı oldukları için konteyner vermediler. Bazı vatandaşların kayıtları yoktu ama burada oturuyorlardı. Bu yüzden konteyner alamadılar. Yani biraz mağduriyet oluştu. Depremden önce mahallenin nüfusu 7 bin kişiydi. Şimdi bin ila bin 500 kişiye düştü. Mahallede göç olmasın diye bir an önce evlerin yapılmasını istiyoruz. Bir an önce mahallemize ne olacağına karar verilirse vatandaş başının çaresine bakar. Bizim buradaki mahalle sakinleri de başka yere gitmek istemiyor. Eski bir mahalle olduğu için yabancı da yok. Yani doğma, büyüme buralılar. Mahallenin ne olacağı belli olsa vatandaş kendi imkânlarıyla evlerini yapmaya başlayacak. Mahalledeki vatandaşlar genel olarak internetten şikâyetçi. Altyapı sorunları olduğu için internet kullanılamıyor. Şu anda sorunlardan biri internet. Altyapı hasar gördüğü için internet sorunu yaşıyoruz. Aşağıda kayalık dediğimiz bir bölgemiz var. Depremden sonra orası sağlam kaldığı için göç aldı. O bölgenin de doğal gaz sorunu var. Mahalleden geçen tren rayları nedeniyle yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden yaklaşık 1,5 km fark ediyor. Hemzemin geçit yapılmasını istiyoruz”
ifadelerini kulandı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.