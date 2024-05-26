Konteyner şehrin süslü sokakları Malatya’nın pratik esnafları bakın nasıl bir yöntem buldu

Malatya’da Geçici Ticaret Merkezi’nde yapılan Şemsiye Sokak’tan sonra şimdi de Yıldız Sokağı görenlere görsel bir şölen sunuyor. Ancak bu sokağın yapılması sadece görsel anlamda bir renk katmıyor, aynı zamanda o noktada bulunan esnaflara adres tarif etmek, daha kolay bulunmak için de kolaylık sağlıyor.

Deprem sonrası Malatya esnafları bir süre işsiz kaldı. Daha sonra Geçici Ticaret Merkezi’nde esnaflara iş yerleri temin edildi. Kendi imkanlarıyla dükkanlarını ayakta tutan esnaflar çözüm üretmeye devam ederken bir sokağın esnafları da dükkanları için tentelerin altına yıldız taktırdı. İşte detaylar…

“DÜKKÂNI TARİF ETME AÇISINDAN KOLAYLIK OLUYOR”

Müşteriler konteyner iş yerlerine geldiğinde dükkânı tarif etmek için yıldız taktırmanın güzel çözüm olduğunu söyleyen Esnaf Mehmet Ulaş,

“Geçici konteyner iş yerinde terzi işiyle uğraşıyorum. Esnaflarla ortak karar alarak dükkanlarımızın bulunduğu yerin tentelerine yıldızlar taktırdık. Güzel oldu. Aynı zamanda farklılık oldu. Bir de dükkanlarımızın yerini belli etmek için yapıldı. Müşteri en azından konteyner iş yerine geldiği zaman dükkânı tarif etme açısından kolaylık oluyor”

şeklinde konuştu.

“GÜZEL BİR FAYDASI OLDU”

Esnaf İsmail Fırat, yıldızların dükkanların adres tarifine faydalı olduğu kadar müşterilerin dikkatini de çektiğini ifade ederek,

“Geçici konteyner iş yerinde esnafım. Dükkanlarımızın olduğu yere bu yıldızları esnaflalar düşündük ve değişiklik yapalım diyerek yaptık. Bu yıldızlar sayesinde dükkanlarımızın adres tarifine faydalı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda yoldan geçen müşterilerin dikkatini çeksin istedik. Bize güzel bir faydası oldu”

diye konuştu.

“ÜZERİNDEKİ YAZIDAN ÇOK YILDIZ OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR”

Son olarak yaptırılan yıldızlar üzerine yazılan yazılardan çok yıldız olmasına dikkat edildiğini belirten Esnaf Murat Aslan,

“Ben geçici konteyner iş yerinde esnafım. Dükkanlarımızın olduğu yere yıldız yapma sebebimiz çarşıda yerimiz sürekli karışıyordu. Bu yüzden biz de düşündük ve yıldız yapalım yerimiz belli olsun diyerek böyle bir çalışma izledik. Yıldızların üzerindeki yazılar herkes kendi iş yerinde sattığı şeyleri yazdı. Ama üzerinde yazılan yazıdan çok yıldız olmasına dikkat ediyorlar. Aynı zamanda müşterinin konumumuzu daha rahat bulması için çözüm oldu”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.