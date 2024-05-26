Malatya’da esnaf olmak çok zor Sac altında ekmek parası

Her şeye rağmen Malatya’yı terk etmeyen vatandaşlar hayat mücadelesi verirken esnaflar da zor günler geçiriyor. Kimi esnaflar konteynerde işlerine devam ederken Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki bir esnaf, konteyner iş yerleri küçük ve uzak olduğu için kendi imkanlarıyla sacdan yaptırdığı iş yerinde sorunlarla hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Malatya depremlerde büyük yaralar aldı. Vatandaşlar hem evinden hem de işinden oldu. Evsiz ve işsiz kalan vatandaşlar konteynerde hayat mücadelesi verirken Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki bir esnaf verilen konteyner iş yerinin uzak olmasından dolayı eski dükkanının yerine sacdan iş yeri yaptırarak sıkıntılarla başa çıkmaya çalışıyor. Latif Özdemir,

“Şu anda imkanlar kısıtlı. Bu yüzden zorlanıyoruz. Temmuz ve ağustos ayı gelmedi. Buranın sıcaklığı böyle devam ederse 2 ay sonra buraya ne müşteri gelir ne de ben burada durabilirim”

dedi.

“BİR ELEKTRİK ÇEKME 12 BİN TL’YE MAL OLDU”

Kendi imkanlarıyla yaptırdığı iş yerine elektrik çekme masrafını karşıladığını söyleyen Esnaf Latif Özdemir,

“7 yıldır Emeksiz Caddesi’nde esnafım, depremden dolayı kendi imkanlarımla yaptım. Elektrik noktasında elektriği alamadık. TEDAŞ sıfırdan proje istedi. Yeni bir bina yapılırcasına tapu ile proje çizdireceksiniz dediler. Yer altı kabloları çekilecek. Ama binaya çekilen kalın kablolardan istediler. Bunların masrafı bize ait. Hatta bir metrekaresine belediye bir buçuk milyar para istedi. Kablo ve eşme için 6 bin ödedik. Bir elektrik çekme 12 bin TL’ye mal oldu”

şeklinde konuştu.

“İMKANLAR DAHİLİNDE İŞİMİZE DEVAM EDİYORUZ”

Esnaf Özdemir, kendi imkanlarıyla yaptırdığı iş yerinde sıkıntı yaşadığını şu şekilde anlattı:

“Şu an sacın altında işimi yürütüyorum. Burada bir sıcak ortam var ve gelen insanlar bundan rahatsız oluyor. Daha temmuz ve ağustos ayı gelmedi. Bir deprem olduğunda sadece evler yıkılmadı. Ben bunu gördüm. Buranın sistemi, kanalizasyonu, düzeni karışık olduğuna şahit olduk. Bundan sonra imkanlar dahilinde işimize devam ediyoruz. Konteyner talep etmedim. Çünkü konteyner iş yerlerinin uzak olduğunu söylediler. Şeker Fabrikası’nın orada yaya bile yok. Aynı zamanda kaç yıldan beri burada olduğumuz için müşterilerimiz bizi biliyor. Bu şekilde iş gittiği yere kadar devam edecek. Hatta arka taraflar rezerv alana girmiş ama işte ne zaman yapılacağı meçhul. Tabii bir an önce yapılırsa dükkanlarımıza geçeriz. Özellikle merkezin yapılması Malatya esnafı için daha iyi olacak.”

“2 AY SONRA NE MÜŞTERİ GELİR NE BEN DURABİLİRİM”

Son olarak depremden sonra yaptırdığı iş yerinde havalandırma açmak zorunda kaldığı yerin tehlike oluşturduğunu söyleyen Özdemir,

“Yukarı yoldaki çeşmeden günlük şişelerle su getiriyorum. Lavabo olarak ilerde cami var orayı kullanıyoruz. Şu anda imkanlar kısıtlı. Bu yüzden zorlanıyoruz. Temmuz ve ağustos ayı gelmedi. Buranın sıcaklığı böyle devam ederse 2 ay sonra buraya ne müşteri gelir ne de ben burada durabilirim. Bu karşı yeri havalandırma yaptım. Çünkü cereyan yapsın sirkülasyon olsun ki içerinin sıcaklığı gitsin. Açtığım havalandırmadan biri ateş atsa bütün mal yanar. Konteynerde 20 kilometrekare ve ufak. Halıcıya, mobilyacıya vermeseler konteyner daha hayırlı. Konteynerde olanlar da bu şekilde hayatını idame ettiriyor”

ifadelerine yer verdi.