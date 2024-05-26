Bu spor dalı Malatya’da artık çok popüler

Yetenek ve beceri gerektiren eskrim sporu, çok eski dönemlerde başlayarak günümüze kadar geldi. Eskrim hem erkeklerin hem de kadınların yapabileceği bir spor dalıyken eskiden zenginlerin eğlencesiydi.

Eskrim sporu kılıç kullanma, ata binme, Türklerde küçük yaşlardan itibaren öğrenilen geleneklerden biriydi. Eskrim sporu Türkiye’de 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında askeri okullarda maç ve kılıç derslerinin konulmasıyla başladıktan sonra günümüzde alışılmışın dışında bir spor dalı olsa da antrenör hocaları sayesinde popülerlik kazanmaya başladı. Eskrim spor dalı nedir? Eskrim spor dalı ne zaman ortaya çıktı? Bu spor Türkiye’de nasıl başladı? Eskrim sporunun insan üzerine ne gibi etkileri var? Eskrim sporu için gerekli malzemeler neler? Bu soruların cevaplarını merak edenler için Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Belkız Koç BUSABAH Medya’ya konuştu.

“ESKRİM SPOR SALDIRI VE SAVUNMA ESASINA DAYANIR”

Eskrim spor dalından bahseden Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Belkız Koç,

"Eskrim sporu kılıç türünde olup, kesici ya da batıcı özellikleri olmayan silahlarla yapılan ve çeşitli kurallar çerçevesinde saldırı ve savunma esaslarına dayanan bir spordur. Eskrim kendi içerisinde 3 farklı branşı vardır. Bunlar epe flora ve kılıç branşı. Biz 3 antrenör olarak kılıç branşını inşa etmekteyiz"

şeklinde konuştu.

ESKRİM TEKNİĞİ İSPANYA’DA BAŞLADI, İTALTYA’DA GELİŞTİ

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Koç, eskrim sporunun genel tarihçesinden bahsederek,

"Eskrim sözcüğünün kökeni Germen dilinde korunmak ve savunmak anlamında kullanılan Sebermen sözcüğünden gelmekte. M.Ö 200'li yıllarda Çin'de kılıç öğretimi yapıldığı bilinmekte. Hatta burada Eskrim sporu okulları açıldığından bahsedilir. Eskrim tekniği ilk önce İspanya'da başlıyor ama İtalya'da gelişiyor. Eskrim çeşitli branş olan epe olarak ilk önce başlanıyor. Eskrim tarihinde biz olimpiyat oyunlarında 1896 yılında yer almaya başlıyoruz"

diye konuştu.

TÜRKİYE’DE ESKRİM SPORU İLK 1923 YILINDA BAŞLADI

Türkiye’de eskrim sporu çalışmalarının ne zaman başlandığını Belkız Koç şu şekilde anlattı:

“Bilindiği üzere eskrim sporu kılıç kullanma, ata binme, Türklerde küçük yaşlardan itibaren öğrenilen geleneklerden biriydi. Orta Asya'da da bu sporun birçok örneği var. Orhangazi zamanında da askerleri sistemli bir şekilde günlük talim yaptırıldı. Türkiye'de eskrim sporunda ilk çalışmalar 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında Sultan Abdülmecid zamanından askeri okullarda maç ve kılıç derslerinin konulmasıyla başlıyor. Bunun yanında eskrim federasyonu ilk olarak 1923 yılında idman cemiyetleri ittifaklarının kurulmasıyla birlikte faaliyete geçiyor. İlk başkan olan Fuat Bey de bu görevde yaklaşık 15 yıl kalıyor.”

“93 YILLIK TARİHİ BİR ZAFERİMİZ VAR”

Koç, eskrim sporunda elde ettiğimiz en önemli başarılardan bahsederek,

“Dünya Eskrim Şampiyonası Ankara'da düzenlendi. Birçok başarısı var ama 93 yıllık tarihi bir zaferimiz var. Bu da 2007’den sonra atağa geçen Türk eskrimi 2016 yılında milli eskrimci İrem Karamete ile REO 2016 olimpiyat oyunları Avrupa elemeli müsabakaları Bayan Flöre kategorisinde Türkiye adına yarışan İrem Karamete 2’nci oldu. Karamete bu sonuçla Türk eskrim tarihinde olimpiyat oyunlarında kota uygulamasının ilk Türk eskrimci unvanını da elde etmiş oldu. Mart ayında Bulgaristan'ın kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na İbrahim Ahmet Acar'ın Yıldızlar kategorisine altın madalya kazanarak tarihimizdeki en önemli başarının da altına imza atmış oldu”

ifadelerini kullandı.

“SIRADIŞI BİR SPOR OLDUĞUNDAN İLGİ DUYDUM”

Eskrim spor antrenörlüğüne nasıl başladığını anlatan Belkız Koç,

“Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü mezunuyum. 2013 yılında üniversitemizde eskrim birinci kademe antrenörlüğü açılmasıyla ve hocamızın bu bölüme yönlendirmesi ile başladım. Özellikle bu sporu araştırdım ve dikkatimi çekti. Çok farklı ve sıra dışı bir spor olduğundan ilgi duymaya başladım. Öncelikle orada birinci kademe alarak, sonrasında 2’nci kademe alarak Muğla'da Halk Eğitim Merkezi ve çeşitli özel okullarda eğitim vererek bu işe başladım. Daha sonra eskrim branşından kendimi geliştirerek bunu meslek haline getirdim. 2019 yılında eskrim branşından atandım”

diye konuştu.

“AYNI ANDA HIZLI KARAR VERME YETENEĞİNİZİ GELİŞTİRİYOR”

Koç, eskrim sporu yapanlar üzerinde bazı etkiler oluşturduğunu şu şekilde aktardı:

“Eskrim sporu ilgi çekici ve alışılmışın dışında bir spor olduğu için ilk etapta tabii ki de herkesin tercih ettiği bir spor kesinlikle değil. Yaklaşık 5 yıldır eskrim branşını icra ediyoruz. Ancak atandıktan sonra bu sporu burada geliştirip tanıtmaya başladık. Araştıran, bilen, kendiliğinden geliyor. Eskrim sporunun en önemli özelliğinden biri odaklanma eksikliği olan sporcuların odaklanma yetisini geliştiriyor. Çünkü eskrim satrancın ayakta oynanmış şekline denilir. O anda beyninizi, aklınızı, el ve göz koordinasyonunuzu hepsini birden kombinleyerek saniyede düşünerek karşıya hamle yapıyorsunuz. Bu sizin aynı anda hızlı karar verme yeteneğinizi geliştiriyor. Dikkat dağınıklığı olan sporcuların dikkatini toplamada eskrim spor dalı çok önemli.”

“KORUYUCU TEDBİRLERİNİZ TAM OLMALI”

Eskrim müsabakalarına katılabilmek için koruyucu tedbirlerin tam olması gerektiğini vurgulayan Belkız Koç,

“Eskrim sporu için öncelikle uygun bir salon gerekli. Pistin genişliği 1,5 metre veya 2 metre olurken uzunluğu 14 metre olmalı. Eskrim için kullanılan özel ekipmanlarımız var. Ceket, pantolon, plastron (koruyucu yelek), kask ve en önemlisi kılıç olmalıdır. Müsabakaya çıktığınızda bu malzemelerden bir tanesi bile olmasa katılamazsınız. Koruyucu tedbirlerinizin tam olması gerekir”

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’DA YAPILAN FAALİYETLERDE ROL ALIYORUZ”

Koç, son olarak eskrim sporuyla katıldıkları etkinliklerden bahsederek,

“Yaklaşık 5 yıldır aktif olarak yapılan tüm açık turnuvalar, bölgesel maçlar, Türkiye şampiyonaları onun dışında kendi ilimizde düzenlediğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi Malatya'da yapılabilecek bütün faaliyetlerde eskrim sporu aktif olarak rol alıyor. Açık turnuva ve bölgesel turnuvaların birçoğundan madalya aldık. Eylül itibariyle yetişmiş hazır sporcularımızla gerekli müsabakalara katılmaya özen gösteriyoruz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.