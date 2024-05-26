Uyuşturucu kullanımının sosyolojik boyutu Gençlerde uyuşturucu kullanımı neden arttı?

Madde bağımlılığı hem bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi sorunlara yol açan küresel bir problem. Uyuşturucu kullanımını sosyolojik açıdan değerlendiren Prof. Dr. Vehbi Bayhan, gençler arasında daha da çok arttığını belirtti.

Uyuşturucu kullanan bireylerin madde bağımlılığını toplum içindeki sosyal ilişki ağlarından öğrendiğini vurgulayan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Bayhan,

“Bütün bağımlılıklar arkadaş çevresinden öğrenilir. Bütün bağımlılıklar bir kısır döngüdür. Sigara, içki veya uyuşturucu madde alışkanlığı olanlar istedikleri zaman bu bağımlılıktan kurtulabileceklerini zannederler”

dedi.

“GENÇLERİN MADDE KULLANIM ORANI DAHA FAZLA”

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, son 10 yılda uyuşturucu kullanımının yüzde 23 arttığını söyleyen Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Bayhan,

“2021'de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 17 kişiden biri uyuşturucu kullanmaktaydı. Uyuşturucu madde kullanma oranı 2011'de 240 milyondan 2021'de 296 milyona çıkmıştır. Madde kullanımında yüzde 23 artış olmuştur. Raporda gençlerin madde kullanım oranının daha fazla olduğu ifade edilmektedir”

ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN BAĞIMLILIKLAR KISIR BİR DÖNGÜDÜR”

“Uyuşturucu kullanımı küresel bir sorundur ve tüm toplumların temel problemidir” diyen Prof. Dr. Bayhan, şöyle devam etti:

“İnsan sosyal bir varlıktır. Bir ailenin içinde dünyaya gelir. Ailede başlayan toplumsallaşma bir ömür boyu sürer. Birey, toplum içerisinde var olur. Tek başına yaşayamaz. Toplumsallaşma sürecinde aileden sonra, okul kurumu, akran çevresi, işyeri ve diğer yaşam alanlarında sürekli başkalarıyla iletişim ve etkileşim içerisinde hayatını sürdürür. Olumlu ve iyi davranışları içinde yaşadığı toplumdan öğrendiği gibi olumsuz ve zararlı davranışları da toplum içinde öğrenir. Bu bağlamda, uyuşturucu kullanan birey madde bağımlılığını toplum içindeki sosyal ilişki ağlarından öğrenir. Aslında bütün bağımlılıklar arkadaş çevresinden öğrenilir. Sigara ve içki kullanımında da arkadaş etki eder. Sigaraya genellikle ergenlik döneminde taklit ile büyüdüğünün göstergesi olarak arkadaşlarıyla başlayan gençler, içki ve madde kullanma alışkanlığına da arkadaşlarına özenerek başlar. Bütün bağımlılıklar kısır bir döngüdür. Sigara, içki veya uyuşturucu madde alışkanlığı olanlar istedikleri zaman bu bağımlılıktan kurtulabileceklerini zannederler.”

“BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ” DÜŞÜNCESİ YANLIŞ

Bağımlılık döngüsünün işlevinden bahseden Prof. Dr. Bayhan,

“Bağımlılık Döngüsü merak ve kullanma isteğiyle başlayan, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ gibi kişinin kontrolü yavaş yavaş kaybettiği düşüncelerle ilerleyen kısır bir döngüdür. Bu döngünün ilerleyen basamaklarında kişi kullanıma devam eder, istediği zaman bırakabileceğini düşünür ve zamanla bırakamayacağını anlar. Sonraki basamaklarda bırakma kararı alıp tedavi sistemine dâhil olabilir. Ancak maddeyi ya da yapmaktan kendini alıkoyamadığı şeyi bıraktığı süre içinde ‘Bir kereden bir şey olmaz'' düşüncesiyle tekrar madde kullandığı veya bağımlı olduğu işi tekrar yaptığı takdirde kısır döngünün içine yeniden girmiş olur”

diye konuştu.

“PSİKOLOJİK OLDUĞU KADAR SOSYOLOJİK BİR OLGU”

Madde bağımlılığının psikolojik etkisi kadar sosyolojik boyutunun da olduğunu belirten Prof. Dr. Bayhan,

“Madde bağımlısı bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları bozulur, işlerini kaybederler, aileleri ve yakın çevresi ile ilişkileri bozulur bunalıma girerler. Normal işi olan, ekonomiye faydası olan, sağlıklı ve mutlu ailesi ve sosyal ilişkileri olan bireyler yerine, madde bağımlısı olan hasta ve işlevsiz olan bireyler toplumun da hasta olmasını getirir. Dolayısıyla madde bağımlılığı, psikolojik olduğu kadar sosyolojik bir olgudur. Bağımlılık, bireyin içinde yaşadığı toplumda bağımlılığı oluşturan çevrenin etkisi ile oluşur ve bağımlı bireylerin fazlalığı toplumu olumsuz etkiler. Yani bağımlılık hem toplumdan kaynaklanır hem de toplumu paradoksal olarak olumsuz etkiler”

sözlerini aktardı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL AÇIDAN ETKİSİ NEDİR?

Aile yapısını olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Bayhan,

“Madde bağımlılığı bireyin fizyolojik, psikolojik ve sosyal sağlığını bozar. Madde bağımlısı işini kaybeder, evli ise evliliği bozulur, ailede geçimsizlik ve şiddet başlar. Madde bulabilmek için gerekli olan maddi kaynağı bulmak için suç işleyebilir. Bu bağlamda, madde bağımlılığı aile yapısını olumsuz etkilemekte, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına hasar vermekte, suç oranları ve madde kullanımına bağlı trafik kazaları artmaktadır. Madde bağımlılığının sosyal bir nedeni de aile içindeki sorunlardır. Ailede eşler arasında sürekli çatışma varsa, fiziksel ve psikolojik şiddet mevcut ise yetişen çocuklar da sorunlu yetişmekte ve bağımlılığa riskine açık olmaktadır. Mutsuz ailede yetişen, boşanma ve parçalanmış aileye mensup aileye mensup gençlerde ve bireylerde madde bağımlılık oranı daha fazladır. Madde bağımlısı gençler evlense, çocuk sahibi olsa da madde bağımlılığının olumsuz etkisiyle aile birliği dağılmakta ve boşanma sonucu dağılmış aile yapısı oluşmaktadır”

ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bayhan,

“Uyuşturucu madde bağımlılığında akran etkisi de önemli bir faktördür. ‘Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’ atasözünden mülhem, iyi arkadaş iyi yola kötü arkadaş kötü yola götürmektedir. Madde bağımlılığı, sadece alt sosyal tabakalardaki gençlerde değil üst sosyal tabakadaki gençlerde de yoğun bir biçimde görülmektedir”

açıklamalarında bulundu.

UYUŞTURUCUNUN KÖTÜYE KULLANIMI HANGİ ALANLARI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR?

Sosyal ilişkileri bozulan madde bağımlısının yalnız kaldığını ve depresyona girdiğini dile getiren Prof. Dr. Bayhan,

“Madde kullanımı aile, ekonomi, eğitim, hukuk, sağlık vb. tüm alanları olumsuz etkilemektedir. Madde bağımlılığı olan gençler okul bırakmakta, işlerini kaybetmekte, boşanmakta, sağlıkları bozulmakta, muhtaç duruma düşmekte, madde bulmak için maddi durumu iyi olmayanlar suç işlemekte, kadınlar kötü yola düşmektedir. Madde kullanan bireyin anne, baba, kardeş, eş, çocuk, akraba ve arkadaşları da aynı olumsuzluklardan etkilenmektedir. Herkesle ilişkisi bozulan madde bağımlısı yalnız kalmakta ve depresyona girmektedir”

şeklinde konuştu.

İNSANLAR NEDEN UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELDİ?

Uyuşturucu kullanımının artmasındaki faktörleri sıralayan Prof. Dr. Bayhan şu ifadeleri kullandı:

“Kentleşme ve modernleşme sonucu yalnızlaşan birey için madde kullanımı bir kaçış olarak görülmektedir. Kentleşme ve modernleşme geleneksel toplumdaki ‘biz’ ruhuna dayalı dayanışmacı toplum yerine, ‘ben’ duygusuna dayalı bireyi gerekli kılmaktadır. Yalnızlaşan birey de eğer sosyal ağında tutunacağı kimse yoksa yanlış örneklerle madde bağımlısı olmaktadır. Karl Marx’ın, ‘Din, halkın afyonudur’ söylemi günümüzde ‘din bulamayan afyona sarılacak’ metaforuna dönüşmektedir. Din ve geleneklerin bireyi yönlendiren etkisi azalınca bireyler maddeye sarılmaktadır. Aslında, her şeyin fazlası bağımlılık ve zarar vermektedir. Din veya ideolojilere aşırı bağlı olanların da sürü olarak olumsuz yönlerde kullanılma olasılığı bulunmaktadır.”

“Madde kullanımının artmasının bir başka nedeni internet ve sosyal medyanın günümüzdeki yoğun etkisidir. Özellikle çocuklar ve gençler hiçbir denetim olmadan istedikleri filmleri ve yayınları izlemektedir. Madde bağımlısı örnekleri sosyal medyada gören ve yalnız kalan genç, madde kullanan arkadaşları da varsa ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyerek maddeye başlamaktadır.”

“Madde bağımlılığının artmasındaki diğer önemli etken ailenin işlevinin bozulmasıdır. Enformasyon toplumunda internet ve sosyal medyayı çok iyi kullanan Y ve Z Kuşağı gençleri, ebeveynleri denetleyememekte ve rol model olamamaktadır. Gençlerde sosyal medyadan etkilendikleri zararlı davranışları deneyimlemektedir.”