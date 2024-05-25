Elazığ’da hobi olarak başladığı işe 45 çeşit üretimle çıktı

Elâzığ merkeze bağlı Yedigöze köyündeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve bitkilerini kullanarak 7 yıl önce doğal sabun üretmeye başlayan Tuba Bahçeci, Hobi olarak, havuç, bal, nar, üzüm, defne, nane, kekik, elma, nar, Hindistan cevizi, domates, salatalık, papatya, gül, gibi sebze, meyve ve bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal ederek yetiştirdiği bu bitkilerden yaklaşık 45 çeşit doğal sabun elde ediyor. Ancak hiçbir hayvansal yağ kullanmadan atık yağlardan Arap sabunu da üreterek çevreye katkı sağlıyor.

“45’E YAKIN SABUN ÇEŞİDİM VAR”

Hobi olarak başladığı sabun üretiminde 45’e yakın çeşit imal ettiğini belirten Tuba Bahçeci,

''İlk etapta hobi olarak başladığım doğal sabun serüvenine Arap sabunu yaparak devam ediyorum. 45’e yakın sabun çeşidim var. Egzama rahatsızlığından dolayı egzama kremi ve sabunu yapmaktayım. En çok talep edilen sabunlardan bir tanesi. Sabunların yanı sıra şu an atık yağlardan yapmış olduğum Arap sabunu var. Arap sabunu hem çevresel olarak hem de insan sağlığına faydalı bir temizlik ürünü. İlk etapta kendim atık yağları biriktirmeye başladım. Sonra çevrem ve arkadaşlarımdan atık yağ biriktirmelerini talep ettim. Arap sabunu yapmam bu şekilde devam etti. Bunu daha büyük bir pencereye taşımak istiyorum. Bu konuda destek bekliyorum. Bu sayede hem atık yağları değerlendirmiş oluruz hem de çevreye katkımız olur. Sabunlarımın hiçbir tanesinde hayvansal yağ kullanmıyorum. Sabun ve kremlerimin tümü vegandır. Ayrıca desteği valimizden ve belediye başkanından bekliyorum”

şeklinde konuştu.

“MENENGİÇ ÖZÜNDEN YAPILAN SABUN EN ÇOK TERCİH EDİLEN”

Bahçeci, en çok tercih edilen sabunlardan biri menengiç özünden yaptığı sabun olduğunu belirterek,

''En çok tercih edilen sabunlardan biri de bıttım sabunu. Bıttım sabunun özünde menengiç var. Fıstığın yetişmemiş hali olan menengiç hemen hemen her yörede yetişen bir ağaç. Bunun hem kahvesi var hem de sabunu var. Sabunun özelliği ise sabunun içerisinde bulunan menengiç özü egzama, sedef ve mantara çok faydası vardır. Ben bunun kremini de yapıyorum. Kreminin içerisinde de menengiç özü ve diğer doğal yağlar var. Egzama probleminde çok etkili bir sabun ve krem”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA