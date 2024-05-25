25 May 2024 - 17:09 - Gündem

27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından 27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ 27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.