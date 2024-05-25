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27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından 27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ 27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat! mask
27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!
27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!
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FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl’de:

27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!

“27 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Köklü Köyü bölgelerine,

27 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30-16.00 arasında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler Köyü, Kızılağaç Köyü, Aşağıyağmurlu Köyü, Yukarıyağmurlu Köyü, Karlıca Köyü, Kürük Köyü bölgelerine,

27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!

27 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Sarıçiçek Köyü bölgelerine,

27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-16.00 arasında Karlıova ilçesine bağlı Bahçeköy Köyü, Bahçeköy Köyü bölgelerine,

27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!

27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-13.00 arasında Solhan ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Kültür Mahallesi bölgelerine,

27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-13.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Güveçli Köyü, Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, İnalı Mahallesi, Saray Mahallesi, Yenibaşlar Köyü bölgelerine,

27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!

27 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00-15.00 arasında Solhan ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!

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25 May 2024 - 17:09 Bingöl- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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