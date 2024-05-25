27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl dikkat!

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 27 Mayıs Pazartesi günü Bingöl’de:
“27 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Köklü Köyü bölgelerine,
27 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30-16.00 arasında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler Köyü, Kızılağaç Köyü, Aşağıyağmurlu Köyü, Yukarıyağmurlu Köyü, Karlıca Köyü, Kürük Köyü bölgelerine,
27 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Sarıçiçek Köyü bölgelerine,
27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-16.00 arasında Karlıova ilçesine bağlı Bahçeköy Köyü, Bahçeköy Köyü bölgelerine,
27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-13.00 arasında Solhan ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Kültür Mahallesi bölgelerine,
27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-13.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Güveçli Köyü, Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, İnalı Mahallesi, Saray Mahallesi, Yenibaşlar Köyü bölgelerine,
27 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00-15.00 arasında Solhan ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.